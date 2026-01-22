MEMÒRIA
Ruta sobre l’hospital militar dels Prats de Rei
Els Prats de Rei (Anoia) va estrenar el cap de setmana passat la Ruta dels Espais de Memòria de l’Hospital de l’XI Cos de l’Exèrcit de la República, un itinerari urbà que identifica i senyalitza llocs on, durant la primavera i l’estiu de l’any 1938, es va ubicar un dels principals hospitals militars a la Catalunya Central. L’historiador lleidatà Francesc Closa va oferir una xarrada sobre la sanitat republicana al front del Segre. Closa va assenyalar que a l’hospital dels Prats de Rei es van traslladar els soldats ferits als fronts del Segre i del Pallars, a la zona entre Artesa de Segre i Coll de Nargó. Així mateix, va indicar que les primeres urgències s’operaven en equips quirúrgics avançats establerts a Alentorn i a Coll de Nargó. Mentrestant, les segones i terceres urgències s’enviaven als hospitals de Sanaüja i els Prats.