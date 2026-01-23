PROJECTE
Allem vol més agents socials al medi rural
La Federació Allem, que agrupa divuit entitats socials de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran, va presentar ahir a la Seu els resultats del projecte pilot Som Rurals-Som de Muntanya, que ha permès acompanyar quaranta-una persones amb discapacitat o problemes de salut mental que viuen en zones rurals apartades. La iniciativa, desenvolupada durant dos anys en nou comarques lleidatanes, ha detectat 131 persones en situació de solitud no desitjada, una xifra que podria arribar a 175 si el model s’estengués a tot el territori. A partir d’aquesta experiència, Allem proposa crear la figura de l’Agent de Suport Rural i Comunitari, un professional que oferiria atenció personalitzada. L’entitat adverteix que els serveis socials no arriben al medi rural i demana a la Generalitat un canvi de model per frenar la desigualtat territorial.