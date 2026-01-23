CIÈNCIA
Més risc d’Alzheimer en persones amb esquizofrènia
Investigadors de la UdL i de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Fixa les bases per validar tests sanguinis
Un estudi liderat pel grup +Pec Proteomics de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i la Universitat de Lleida (UdL) ha estat decisiu per a la comprensió del vincle entre l’esquizofrènia i el desenvolupament de demències relacionades amb l’edat com l’Alzheimer. La investigació identifica mecanismes neuropatològics compartits entre l’esquizofrènia i l’Alzheimer relacionats amb la connectivitat neuronal, la sinpasi, la inflamació i el metabolisme cerebral. S’ha fet en col·laboració amb la Universitat de Newcastle i equips del CIBERSAM-Universitat del País Basc i acaba de ser publicada a la revista Acta Neuropathologica Communications. “Malgrat que fa dècades que estudis epidemiològics indiquen que les persones amb esquizofrènia tenen un risc superior de patir una demència en l’edat adulta, fins ara no s’havien descrit mecanismes moleculars compartits que expliquessin aquesta vulnerabilitat”, va explicar uns dels responsables de l’estudi, Xavier Gallart-Palau.
Aquestes alteracions compartides es troben a les vesícules extracel·lulars cerebrals (VEs), petites estructures naturals que transporten proteïnes entre cèl·lules i reflecteixen l’estat molecular del cervell. L’estudi conclou que aquestes vesícules contenen proteïnes clau alterades de forma idèntica tant en l’esquizofrènia com en fases inicials i avançades de l’Alzheimer, revelant una connexió biològica fins ara desconeguda. A més, s’ha confirmat que aquestes proteïnes poden circular en sang encapsulades en vesícules plasmàtiques, la qual cosa obre la porta a una nova generació de biomarcadors no invasius basats en VEs.
“L’estudi estableix les bases per a la futura validació d’un test sanguini orientat a estimar el risc de demència en persones amb esquizofrènia”, va afegir l’altra responsable del grup +Pec Proteomics i professora de la UdL, Aida Serra. “La identificació de mecanismes compartits entre esquizofrènia i Alzheimer obre noves línies d’investigació”, va matisar.