Pluja, neu i baixada de temperatures aquest cap de setmana a la demarcació de Lleida
S'esperen pluges generalitzades, descens tèrmic i cota de neu fins als 500 metres al Pirineu lleidatà durant el dissabte i diumenge
La demarcació de Lleida afronta un cap de setmana marcat per la pluja, la neu i una baixada notable de les temperatures, segons les previsions meteorològiques per a dissabte i diumenge. D'acord amb els serveis meteorològics, s'esperen precipitacions en diversos punts de la província, amb risc de nevades al Pirineu i Prepirineu que podrien afectar la mobilitat i les activitats a l'aire lliure.
Segons el pronòstic per aquest dissabte, els intervals de núvols dominaran el cel lleidatà, amb possibilitat de xàfecs que seran més intensos a zones elevades. A partir de la cota de neu situada entre els 500 i els 800 metres, no es descarten acumulacions significatives sobretot al nord del territori. Les temperatures màximes i mínimes experimentaran un descens generalitzat, especialment a comarques pirinenques, on s'esperen gelades nocturnes. A més, el vent bufarà de manera moderada, amb ratxes que poden ser localment fortes a la plana i zones de muntanya.
Diumenge continuarà la inestabilitat, amb cel variable i episodis de pluja que es concentraran especialment al Pirineu. Els experts apunten que la cota de neu es mantindrà lleugerament més alta, entre els 600 i els 800 metres, tot i que encara es podrien produir ruixats de neu a cotes baixes a primera hora. Les temperatures pujaran lleugerament respecte al dia anterior o quedaran estables en moltes localitats. La presència de gelades matinals seguirà sent una constant a les valls pirinenques. El vent girarà a ponent, bufant en general fluix, tot i que no es descarten ratxes moderades durant la tarda i vespre.