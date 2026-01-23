La reunió sobre Rodalies pel despreniment a l'R1 s'atura i es reprendrà cap a les 22
Semaf assegura que sobre la taula hi ha la possibilitat que es paralitzi el servei en els punts amb risc de despreniment
La reunió de seguiment de Rodalies s'ha aturat i es reprendrà cap a les 22h, quan les parts hagin avançat en els "encàrrecs" que els ha fet el Govern. La trobada, que encapçala el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha arrencat a les 19h, després del despreniment de l'R1, i fonts de Govern remarquen que l'objectiu és que no es torni a produir un incident d'aquestes característiques. En un comunicat, el sindicat majoritari de maquinistes, Semaf, assegura que sobre la taula hi ha la possibilitat que es paralitzi el servei de Rodalies en els punts amb risc de despreniment.
A la reunió hi assisteixen més parts del que és habitual en una trobada d'aquest tipus. A banda dels consellers, també hi ha el portaveu de Renfe, Antonio Carmona; el director general del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel; representants dels Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Adif, Infraestructures.cat, entre altres.
Fonts de Govern asseguren que volen trobar una "solució" a la situació actual i no descarten allargar fins a la matinada. Segons expliquen, hi ha "centenars" de persones treballant en el pla que vol segellar l'executiu.
Semaf veu "intolerable" el despreniment a l'R1
La reunió de seguiment al Departament de Territori ha arrencat minuts després que Semaf hagi enviat un comunicat on considera "intolerable" el despreniment d'aquesta tarda a l'R1, que s'ha produït el dia que s'ha reprès el servei de Rodalies després de gairebé 48 hores aturat per l'accident mortal a Gelida.
El sindicat reclama "mesures urgents" i diu que Renfe estudia paralitzar el servei en els punts de totes les línies on tinguin identificats possibles riscos d'esllavissada. Per ara, es desconeix l'abast que podria tenir una mesura d'aquestes característiques, ja que no han detallat quants punts estarien afectats.
Segons els maquinistes, hi ha enginyers geotècnics d'Adif avaluant novament l'estat de la xarxa i revisant "amb deteniment" les condicions de circulació.