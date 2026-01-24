IGUALTAT
Aprenent a ser drag a Lleida
La Paeria impulsa el primer taller en aquest àmbit amb la participació de referents del col·lectiu. Preveu comptar amb 15 alumnes que durant sis mesos rebran contingut teòric i pràctic
El Servei d’Atenció Integral (SAI) al col·lectiu LGTBI ha posat en marxa el primer Taller Drag de Lleida. Ahir van impartir la segona classe i, tot i que encara tenen la matrícula oberta, pot ser que per a la pròxima l’aforament ja estigui complet a causa del gran volum de sol·licituds que han rebut. No només de la ciutat, sinó que fins i tot de Barcelona han rebut consultes al ser aquesta una iniciativa pionera. No es tracta només d’un taller d’un dia sinó que cada divendres, durant sis mesos, els alumnes rebran tot un programa acadèmic impartit per referents del col·lectiu. Així ho va explicar una de les professores, l’artista i activista translleidatana Victoria Monique Sáez (La Barbie Calba). “Hi ha una part teòrica en la qual els expliquem la història de l’art drag i també d’investigació, perquè es coneguin millor a si mateixos i al seu cos, cosa que és clau perquè puguin crear el seu alter ego artístic”, va explicar. No faltarà la part pràctica, que inclou perruqueria, maquillatge i vestuari, de la mà d’Albert Ruiz.
Aquests continguts es veuran reforçats per la participació de cinc referents drag de tot Espanya que impartiran masterclass. Al final de les seues classes, faran una performance. El cartell de referents estarà format, a més de La Barbie Calva, per Cherry Bish, Oxy_tocina, Alex Marteen i Marcus Massalami.
El curs serà limitat a 15 persones perquè sigui més personalitzat i proper. Una de les alumnes, Fabiola Escudero, de 22 anys i de Múrcia, és estudiant de Medicina. Va assenyalar que “és una oportunitat per conèixer gent, explorar més àmbits de mi mateixa i poder expressar-se”. En la mateixa línia, Marc Rambaudi, de 22 anys i estudiant de Mediació Comunicativa, es va mostrar “il·lusionat” pel curs i poder formar part d’un col·lectiu que admira.
Visibilitzar el col·lectiu i crear un grup Drag de Ponent, objectius
Xavi Badia, tècnic del SAI de Lleida, va explicar que la iniciativa té tres objectius clars. Un és donar visibilitat a la diversitat de gènere, sensibilitzant també la ciutadania, per contrarestar els discursos d’odi que estan proliferant i, va advertir, “calant” sobretot entre els més joves. Un altre és que del taller sorgeixi un grup drag de Ponent i, l’últim, que els alumnes que vulguin puguin actuar a la festa del Dia de l’Orgull a Lleida. Un espai segur en el qual, van destacar els impulsors, podran conèixer també una sortida professional. “Es pot ser-ho, hi ha molta demanda, va destacar Sáez.