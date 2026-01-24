TEMPORAL
Els Bombers rescaten una quarentena de vehicles bloquejats per la neu a Navès
A la C-462 i quatre estaven atrapats fora de la via, també han assistit deu cotxes a Isona i Conca Dellà
Els Bombers de la Generalitat han resolt fins les 14 hores d'aquest dissabte 116 avisos pel temporal de pluja i neu. A Navès, al Solsonès, han rescatat una quarentena de vehicles que havien quedat bloquejats per la neu a la C-462, quatre dels quals fora de la via.
També han assistit deu cotxes bloquejats a Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà. Per altra banda, han atès vehicles a Toses (Ripollès) i a Vilanova de Prades (Conca de Barberà).
A Calders (Moianès), els Bombers han donat assistència a un autocar atravessat a la B-124, i a la GI-401, a Gombrèn, hi havia també un autobús encallat. Entre les 12 i les 14 hores s’han atès 61 serveis. Dels 116 avisos en total, 18 han sigut per neu.
Per regions d'emergències, a Lleida se n'han acumulat 11. La regió Centre n’ha acumulat 25 (11 per neu) i la de Tarragona, 39 (2 per neu). De Girona n’han arribat 12 (1 per neu), de la Regió Metropolitana Nord i Sud 13 a cadascuna. Hi ha 3 avisos de l’Ebre. El motiu dels serveis són vehicles encallats per la neu, arbres caiguts o despreniments, entre altres.