JUSTÍCIA
La Fiscalia arxiva la denúncia contra Julio Iglesias
La Fiscalia de l’Audiència Nacional ha arxivat la investigació oberta arran d’una denúncia de dos exempleades contra el cantant Julio Iglesias per presumpte assetjament i agressió sexual el 2021 a la República Dominicana i les Bahames, davant la “falta de jurisdicció” i competència dels tribunals espanyols. El ministeri públic va dictar ahir un decret en el qual conclou que no es donen els requisits exigits per la llei perquè la Justícia espanyola pugui investigar la denúncia, presentada pels delictes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’imposició de treball forçat i servei, agressió sexual, lesions i delicte social. Les organitzacions Women’s Link i Amnistia Internacional, que assessoren a les exempleades que van denunciar l’artista, van considerar “lamentable” la decisió de la Fiscalia i van anunciar que les dos dones “continuaran lluitant per justícia i acudiran a les vies legals disponibles”.
Per la seua part, els advocats de Julio Iglesias valoren la decisió de la Fiscalia d’arxivar la investigació, però subratllen el “linxament públic” que ha patit “fruit de l’orquestració d’un muntatge mediàtic”, que li ha causat un dany “irreparable”.