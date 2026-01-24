TEMPORAL
Nevades per sobre dels 400 metres a diversos punts de la plana de Lleida
La borrasca Ingrid deixa acumulacions de 10 centímetres a Sant Guim de Freixenet
La borrasca Ingrid ha portat aquest dissabte al matí una nevada abundant per sobre dels 400 metres a sectors de la plana de Lleida. Destaca l'acumulació de 10 centímetres de neu a Sant Guim de Freixenet, i en municipis com Cervera, Tàrrega o Solsona han arribat als cinc centímetres.
Protecció Civil manté l'alerta del pla Neucat davant la previsió de nevades en les pròximes hores, que al llarg de la tarda s'aniran desplaçant i restringint cap a les comarques del nord-est. Es demana molta precaució a les carreteres i amb el risc d'allaus, que és fort (nivell 4 sobre 5) als sectors de la Pallaresa, Prepirineu, Vessant Nord Cadí-Moixeró i Ter-Freser. A banda, el fenomen del torb en cotes altes pot dificultar la visibilitat.
El temporal també està deixant precipitacions de pluja moderades arreu del país, sobretot a les províncies de Barcelona i Tarragona.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 375 trucades fins a les 14 hores relacionades amb el temporal de neu i pluja, amb el Solsonès (75), Osona (41), Cerdanya (24), Moianès (24) i Berguedà (21) com les comarques més afectades. Sant Bartomeu del Grau (24), Lleida (19), Odèn (18), Alp (16) i El Bruc (13) han estat les cinc poblacions amb més trucades al 112.