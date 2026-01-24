TEMPORAL
Protecció Civil envia un ES-Alert per evitar la mobilitat per la neu a cinc comarques
S'ha enviat als mòbils del Solsonès, la Cerdanya, el Moianès, el Berguedà i el Ripollès
Protecció Civil ha enviat un ES-Alert a cinc comarques per a que els ciutadans evitin la mobilitat per les nevades. L'han rebut els mòbils al Solsonès, la Cerdanya, el Moianès, el Berguedà i el Ripollès.
Demanen restringir els desplaçaments innecessaris, equipar el vehicle i consultar l'estat de les carreteres. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, ha fet una crida a la prudència en els desplaçaments i les activitats exteriors davant la "meteorologia adversa" arreu del país, així com a anar "equipats" per poder respondre davant possibles incidències.
Solé ha insistit que cal evitar desplaçaments "innecessaris", especialment en les zones afectades per les nevades. En cas que algun desplaçament sigui "inevitable", ha remarcat que cal anar per llocs on se sap que és segur i anar ben equipats. Per exemple, amb cadenes si es condueix per la neu, amb el dipòsit ple i les bateries carregades.
"Un vehicle que surt sense equipament i té un accident, el que ocasiona moltes vegades és que sigui dificultós de retirar i que això generi una cua, una retenció força llarga. És per aquest motiu que demanem aquesta prudència", ha remarcat.
Segons ha explicat Solé, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 400 trucades pel temporal. Més de la meitat estan relacionades amb incidències de trànsit. Per la seva banda, els Bombers ja han atès una quarantena d'avisos.
Es preveu que la precipitació es dirigeixi cap al nord-est i acabi sortint per l'Empordà, on arribarà en forma d'aigua. És per aquest motiu que Protecció Civil demana "vigilar" a l'Empordà per acumulació d'aigua perquè aquesta precipitació se suma a la dels dies anteriors.
"Recordem que un vehicle de seguida (l'aigua) el pot arrossegar. Poca aigua que corri el pot arrossegar i, si anem a peu, encara més", ha avisat la subdirectora operativa de Protecció Civil.
De cara a demà, Solé ha demanat prudència a les persones que retornin del cap de setmana i mirar l'estat de les carreteres de la zona on siguin.