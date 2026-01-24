MEMÒRIA
La veu dels joves contra l’oblit
Estudiants lleidatans expliquen el seu viatge als camps de concentració de Mauthausen i Gusen. Homenatge i commemoració escolar per recordar els deportats
La Sala Alfred Perenya de Lleida va acollir ahir la iniciativa De Lleida a Mauthausen 2025, en la qual part dels alumnes del projecte Buchenwald-Mauthausen va compartir la seua experiència en el viatge als camps de concentració nazis de Mauthausen i Gusen del maig passat, coincidint amb el 80 aniversari del seu alliberament. L’activitat va permetre conèixer de primera mà el relat dels estudiants dels instituts La Caparrella, Guindàvols, Josep Lladonosa, Manuel de Montsuar, Màrius Torres, el Col·legi El Carme, l’Institut d’Almenar i de l’IE Oliana. Memòria Democràtica de l’ajuntament de Lleida impulsa aquest projecte amb la col·laboració d’Amical de Mauthausen i del Grup de Treball DEMD del departament d’Educació (Exili, Deportació i Holocaust). L’objectiu és mantenir viva la memòria històrica i transmetre-la a les noves generacions.
Mentrestant, la Paeria commemorarà demà el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust i de Prevenció de Crims contra la Humanitat amb un acte davant de l’escultura FITA, a Cappont. Allà es presentaran les noves Stolpersteine que es col·locaran a la ciutat el 18 d’abril. Mentrestant, prop de 800 alumnes de les comarques lleidatanes participaran en dilluns en un acte en el Teatre de la Llotja. Diversos centres educatius presentaran els seus treballs sobre deportats lleidatans i també s’inaugurarà el mural commemoratiu, obra de l’artista Miquel Wert, sota del pont de Príncep de Viana. A l’acte es preveu que hi assisteixin el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i l’eurodiputat Jaume Asens.