Feminicidi a Lleida: un home s'entrega
Un individu ha confessat als Mossos d'Esquadra haver matat una dona al carrer Ciutat de Fraga de la capital lleidatana aquest diumenge, sent detingut immediatament.
Un home ha estat detingut a Lleida aquest diumenge després de confessar als Mossos d'Esquadra haver assassinat una dona. Els fets, que apunten a un nou cas de violència masclista, van tenir lloc al carrer Ciutat de Fraga de la capital del Segrià. La policia catalana va verificar la informació al domicili de la víctima, iniciant una investigació per esclarir els detalls d'aquest tràgic succés.
La confessió es va produir a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida durant la tarda d'aquest diumenge. L'individu, la identitat del qual no ha estat revelada, va ser immediatament arrestat pels agents després de la seva declaració. Diverses unitats policials es van desplaçar ràpidament al lloc dels fets, confirmant la veracitat del relat i iniciant les primeres diligències. A hores d'ara, es desconeixen els motius exactes que van portar a aquest fatal desenllaç, així com la relació entre l'agressor i la víctima.
Investigació en curs
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra ha assumit el cas. Els investigadors treballen per recollir proves i testimonis que permetin reconstruir els esdeveniments i determinar les circumstàncies exactes del crim. El detingut passarà a disposició judicial un cop finalitzin les diligències policials.
