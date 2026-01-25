SEGRE

CELEBRACIONS

La pluja no impedeix la festa major d’hivern de Verdú

La cercavila es va mantenir malgrat que es va traslladar a l’interior del castell per la pluja i l’aiguaneu. - GUILLEM BOLEDA

La cercavila es va mantenir malgrat que es va traslladar a l’interior del castell per la pluja i l’aiguaneu. - GUILLEM BOLEDA

Publicat per
Laia Pedrós

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Verdú celebra aquest cap de setmana la seua festa major d’hivern, dedicada al seu patró Sant Flavià i al Sant Crist. Ahir es preveia una cercavila amb la Colla de la Mulassa, de l’associació cultural Xercavins, i els Geganters i Grallers d’Ivars d’Urgell com a colla convidada, que es va haver de traslladar a la sala Abat Copons del castell a causa de la pluja i aiguaneu que van caure fins al migdia.

La festa, que va començar divendres i s’allarga fins avui diumenge, ha programat diferents actes com un taller de vins, un concert i ball amb l’Orquestra Saturno, una gimcana, una missa cantada pel cor d’homes de la parròquia, un sopar popular, un vermut i una obra de teatre.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking