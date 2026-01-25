DANSA
Tres dècades de la Festa de la Sardana a Artesa
Artesa de Segre va acollir ahir la 30a Nit de la Sardana, que va reunir més de 300 sardanistes i va incloure la clausura del 50è Concurs de Colles Sardanistes, en què la colla Dolç Infern es va alçar amb el títol principal. El dissenyador i músic de Verdú Flavià Boleda va rebre el Premi Sardalleida 2026 pel seu innovador projecte Bolo 01. Encreuaments Sardanístics, mentre que el Premi Rotllana va ser per a l’ajuntament de Palamós. Es va reconèixer la trajectòria del Consell del Segrià pels 20 anys del Sardanes a la Fresca. L’acte va retre homenatge a la recentment traspassada Montserrat Carulla de Miralcamp, impulsora del programa Saltem i Ballem, i va acabar amb un espectacle de dansa i cobla, abans del relleu organitzatiu a Alpicat per al 2027.