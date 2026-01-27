METEOROLOGIA
Lleida, tercera província de l’Estat on van caure més llamps l’any passat
Lleida va ser la tercera província de l’Estat en la qual l’any passat van caure més llamps, un total de 28.623, segons els registres de l’institut Meteorage. Saragossa va ser la província on n’hi va haver més (37.785), seguida d’Osca (35.277). Amb aproximadament 1.226 milions de llamps detectats a Europa, el 2025 es va distingir per una activitat de tempestes per sota dels paràmetres climàtics normals, la qual cosa el converteix en l’any amb el menor nombre de llamps observats fins a la data segons els registres de Meteorage.
Encara que les condicions atmosfèriques van limitar el desenvolupament de tempestes, algunes situacions favorables van donar lloc a episodis intensos i localitzats, amb una activitat més pronunciada entorn de la conca mediterrània i a les zones muntanyoses. Més enllà de les dades del 2025, les anàlisis dels últims vint anys mostren un desplaçament progressiu del cinturó de tempestes cap al nord, així com una prolongació d’aquesta temporada, caracteritzada per episodis més primerencs a la primavera i més tardans a la tardor.