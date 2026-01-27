SEGRE

Xarrada de la Unitat de Dolor de l’Hospital Arnau de Vilanova al Poal

Redacció

La Unitat de Dolor de l’Hospital Arnau de Vilanova va oferir divendres una xarrada al Poal. La sessió va abordar les principals preocupacions de la població respecte al dolor, explicant com es produeix i oferint estratègies per conviure-hi des d’una perspectiva no intervencionista. La xarrada va ser impartida pels doctors Xavier Vilà, Adriana Buriticá i María José Groizard, amb la col·laboració de la doctora Mònica Rodríguez i infermeres.

