Cervera serà la capital escolta el 2027 amb la Jamborinada
Tàrrega el 2017 ho va ser amb 13.000 persones
Nens, joves, monitors i voluntaris dels diferents caus de Catalunya ompliran Cervera els dies 10 i 11 d’abril del 2027 amb motiu de la Jamborinada. La convocatòria, que preveu congregar unes 13.000 persones, ja es va celebrar el 2017 a Tàrrega. L’esdeveniment coincidirà amb el centenari de l’inici de l’escoltisme a Catalunya. Ahir es va oficialitzar la convocatòria amb la firma del conveni entre la Paeria i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), entitat organitzadora i amb més nombre de caus afiliats.
La comissària general de MEG, Laura Gibert, va explicar que aquesta nova edició s’impulsa perquè “la pandèmia havia debilitat la participació i era necessari organitzar una gran trobada per reivindicar la nostra tasca educativa”. Per la seua part, l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, va afirmar que per a la ciutat “és un orgull poder acollir una celebració d’aquesta magnitud, que alhora suposa un important repte”. En aquest sentit, va subratllar la voluntat d’accelerar diverses actuacions a la via pública per condicionar els espais que acolliran les activitats.