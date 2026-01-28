ENTITAT
Una comunitat de solidaritat
Arrels Sant Ignasi presenta el llibre ‘Històries que fan camí’, de trenta anys d’aquesta fundació de Lleida. Un record als inicis amb el pare Joan Suñol
Durant l’estiu del 93, Lleida va viure un desembarcament massiu de temporers que venien a treballar a la campanya de la fruita. Però allò va superar totes les expectatives i molts van acabar dormint pels carrers i demanant almoina, alguns a la parròquia de Sant Ignasi de Loiola. Aquella situació va encendre l’espurna del rector Joan Suñol per provar d’ajudar tota aquella gent, amb unes accions solidàries que van ser la llavor per al naixement de la fundació Arrels Sant Ignasi. El març del 2024, l’entitat social lleidatana va celebrar el seu trentè aniversari, sempre amb la bandera de l’ajuda als més vulnerables. Gairebé dos anys després, la parròquia va acollir ahir la presentació del llibre Històries que fan camí sobre aquestes tres dècades de comunitat solidària.
Un centenar de persones van omplir la sala d’actes de l’entitat. El seu president, el pare Roger Torres –que el 2017 va agafar el relleu de Suñol després de la mort de l’ànima d’Arrels–, va felicitar precisament ahir l’aprovació per part del Govern central de l’inici dels tràmits per a la regularització de gairebé mig milió d’immigrants, acció per a la qual va demanar expressament l’aplaudiment dels presents recordant la lluita històrica d’Arrels per l’humanisme i la justicial social.
L’historiador Manuel Lladonosa, que col·labora al llibre amb articles sobre la història de l’entitat i precisament sobre l’humanisme al segle XXI, va descriure Arrels com “una comunitat de solidaritat, que sempre ha hagut d’anar a contracorrent”.
A l’acte també van participar diversos voluntaris, com Carles Escué i Dorita Espanyol, que van llegir reportatges del llibre, en especial els inicis d’Arrels fa una mica més de trenta anys.
“És un llibre oportú de resistència humana fraternal”
Manuel Lladonosa va afirmar que aquest llibre “arriba en un moment oportú amb tot el que ocorre al món, pròxim i llunyà; és una obra de resistència humana fraternal”, recordant que el 2024 Arrels va tenir gairebé 4.500 beneficiaris, un 32% d’ells dones, a prop del doble que el 2023. El volum recupera una entrevista al pare Joan Suñol, mort el novembre del 2017 als 65 anys, impulsor d’Arrels, que avui compta amb centre de dia per a persones sense llar i pisos de suport per a persones amb problemes addicció, entre altres serveis.