LLARS
Més de 105.300 gossos i gats a Lleida, més del doble que nens de fins a 10 anys
La xifra d’aquests animals registrats va augmentar un 7% el 2025. Les noves altes de felins en un any superen les dels gossos en un 21,7%
La tinença d’animals de companyia va registrar el 2021 un màxim històric a Catalunya i les xifres demostren que aquesta tendència continua a l’alça. Segons l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC), que gestiona el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), l’any passat es va tancar amb un total de 105.368 gossos i gats registrats a les comarques lleidatanes. Això suposa un 7% més respecte al 2024 i més del doble de la xifra de nens i nenes de fins a 10 anys residents a Ponent, que segons l’INE l’octubre del 2025 eren un total de 41.582.
D’altra banda, segons estimacions amb les dades de l’INE, prop del 58% de les llars lleidatanes podrien conviure amb animals, si assumim només una mascota per casa. Una xifra en sintonia amb la que es registra en el conjunt de l’Estat. S’ha de tenir en compte que, al registre d’identificació, també apareixen altres mascotes com ara fures, mamífers exòtics o aus. En el conjunt de Catalunya, actualment, la xifra d’animals registrats a la base de dades és de 1.703.758.
Així mateix, des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya remarquen que s’ha evidenciat un canvi de tendència: mentre que el nombre de gats no ha deixat de créixer, el de gossos ha disminuït de manera sostinguda. A la província de Lleida, es van donar d’alta a l’AIAC un total de 2.747 felins, la qual cosa suposa un increment del 21,7% respecte al 2024. En canvi, es va posar xips a 4.171 gossos, un 7,6% menys en comparació amb el 2024.
Segons Verónica Araunabeña, presidenta del CCVC, s’ha produït “un canvi en la relació amb els animals de companyia”. En aquest sentit, indica que “factors com la vida urbana, els habitatges més petits, els horaris laborals o la percepció que el gat és més fàcil de cuidar que un gos expliquen en part aquest augment de felins a les llars catalanes”. A més, afegeix que cal tenir en compte que partim d’una infraidentificació dels gats i que una part d’aquest increment és el resultat de les campanyes d’identificació dels animals que s’han portat a terme en els últims anys i d’una tinença més responsable.
Microxip
El microxip identificatiu és obligatori i una eina eficaç per recuperar mascotes perdudes i lluitar contra l’abandó. A Catalunya n’hi ha dos registres: l’Anicom, de la Generalitat, i l’AIAC. El registre, a més, facilita la localització dels animals perduts o robats.