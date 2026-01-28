La model Laura Ponte torna amb 52 anys a les passarel·les
Per a una desfilada d’alta costura de Chanel
La model gallega Laura Ponte, icona de les passarel·les durant la dècada dels noranta, va tornar ahir als escenaris amb 52 anys per participar en una desfilada d’alta costura de Matthieu Blazy per a Chanel. Al Grand Palais de París, transformat en un escenari de conte encantat amb grans bolets de colors i de diferents mides, Ponte va desfilar amb un disseny que va ser aplaudit per figures del cine com Penélope Cruz, Nicole Kidman i Tilda Swinton, així com per la cantant Dua Lipa, que van seguir des de la primera fila la nova proposta de Chanel. La model de Vigo, que durant tres dècades va ser portada de revistes de moda i imatge de nombroses firmes, torna a la passarel·la amb força després d’un parèntesi en el qual s’ha dedicat al disseny de vestits de núvia i a la creació de joies. L’exesposa de Beltrán Gómez-Acebo i defensora de la bellesa natural ja havia desfilat el mes de setembre, durant la Setmana de la Moda de Milà, per a la firma Versace.