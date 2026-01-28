Nala en gossos i Coco en els gats: els noms preferits del 2025 per les mascotes a Catalunya
Segons el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Luna també va ser un dels noms més posats
Segons el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, el nom de gos més habitual el 2025 va ser Nala, seguit de Coco, que es va erigir com a 'favorit' entre els gats, així com Luna.
Sobre les races de cans inscrits l’any passat, el principal va ser el mestís, amb 12.998 a tota Catalunya. El van seguir el canitx, amb 3.495 noves altes, i el chihuahua, amb 2.878.
En els felins, 30.999 noves inscripcions van ser de gat comú europeu, 13.165 del gat europeu i 1.216 de sphynx, l'espècia felina que no té pèl.