FORMACIÓ
Seguretat i civisme des de la mirada dels joves
Els joves del Plenari de la Infància i l’Adolescència de Lleida han participat aquest gener en sessions formatives sobre seguretat ciutadana a la comissaria de la Guàrdia Urbana, en el marc del Pla Local de Seguretat de la ciutat. L’objectiu de la iniciativa és treballar el civisme, la convivència i la percepció de seguretat des de la mirada dels joves.
La sessió d’ahir va comptar amb la participació de l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i diversos regidors. Les preguntes dels joves es van centrar principalment en la normativa de circulació de patinets elèctrics i bicicletes, la percepció de seguretat als barris i com actuar davant de conflictes, furts o altres incidències. La jornada es va completar amb una visita a les instal·lacions de la comissaria, amb una exhibició de vehicles i material utilitzat habitualment per la Urbana.