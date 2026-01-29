El dia que el campanar de l'església de Rosselló va anar a terra: 10 anys d'una de les imatges més impactants de Lleida
El campanar de l'església de Sant Pere de Rosselló va cedir sense causar cap víctima. Els vídeos de l'esfondrament es van fer virals per la seua brutalitat
Aquest dijous 29 de gener del 2026 es compleixen 10 anys d'una de les imatges més impactants del que portem de segle XXI a tota la demarcació de Lleida: el campanar de l'església de Sant Pere de Rosselló, datada del 1760, va cedir totalment cap a les 11:15 del matí després de dues setmanes d'incertesa des que es van detectar esquerdes a l'edificació. Ja a les 9 del matí del mateix dia, unes pedres que havien caigut a terra van alertar a l'ajuntament, que va aconseguir desallotjar la zona i deixar l'incident sense cap ferit. Més enllà del campanar, l'únic que es va fer malbé van ser les façanes dels dos edificis més propers a la torre, que es van desallotjar prèviament.
Raúl Ramírez, cap de Comarques del diari SEGRE, explicava així la caiguda del campanar a l'edició del diari l'endemà: "Cap a les 11.15, la torre es va enfonsar. Va arrossegar part de la façana i la coberta del temple, l’interior del qual va quedar cobert de runa, va danyar els dos habitatges desallotjats i va provocar una fuita en una canonada de gas. La major part del poble va sentir el terrabastall, mentre que un núvol de pols va cobrir la plaça de l'església i els carrers propers".
Les dates clau per entendre l'esfondrament
22 de gener: un arquitecte comença l'estudi del campanar. Segons el bisbat, "no es preveia la possibilitat d'un esfondrament tan imminent.
29 de gener: el campanar s'esfondra hores després que l'ajuntament desallotgés la zona i reubiqués als habitants de les cases més properes a l'edificació.
L'endemà, totes les hipòtesis lligaven la caiguda de la torre amb unes obres del 1990 que van augmentar l'altura i el pes de l'edificació. Els fonaments no haurien pogut suportar el pes extra, i l'estructura hauria cedit a causa d'aquest. L'alcalde de Rosselló el 2016, Josep Abad, se'n feia creus de la rapidesa amb la que va succeir tot plegat: "Vam prendre les precaucions necessàries quan vam detectar les esquerdes, però ningú s'esperava que hi hauria un esfondrament en tan poc temps", explicava. Per la seua banda, el Bisbe de Lleida fins a l'any passat, Salvador Giménez Valls, celebrava que "l'esfondrament no hagi provocat desgràcies personals". A partir d'aquell moment i fins dos anys més tard, els feligresos del poble van haver de celebrar les misses en un local de la parròquia.
Els següents dies, el poble va atraure centenars de curiosos que volien veure amb els seus propis ulls les impactants conseqüències de l'esfondrament. Tots ells coincidien en la "forta impressió" que els provocava la imatge. Davant del turisme inesperat al poble, alguns intentaven aprofitar el moment per emportar-se un 'souvenir': les pedres de la torre que van relocalitzar a prop del camp de futbol després de la caiguda.
Els veïns del poble, per la seua banda, debatien sobre què s'havia de fer amb l'estructura. La Joana ho tenia clar: "Preferiria que se'n construís una altra, perquè aquesta potser no és segura, tot i que això ho decidiran els experts". La Carme, una altra veïna de Rosselló, esperava que "pogués arreglar-se l'església. Si no és possible, buscarem la manera de tenir-ne una altra".
Finalment, el 27 de gener del 2018, dos anys més tard després de l'esfondrament, l'església va acabar la reforma de la seua façana i només uns setmanes més tard ja s'hi tornaven a celebrar cerimònies religioses. La reconstrucció, que va deixar la nova part ben diferenciada de l'antiga, va suposar una inversió de 120.000 euros, aportats per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida. Tot i això, a la reforma li faltava el campanar i, a hores d'ara, 10 anys més tard, no s'espera, en cap cas, que es torni a construir. I és que el Bisbat de Lleida, tot i tenir la zona preparada per poder-hi aixecar una nova torre, no té previst començar les obres ni a mig ni a llarg termini.