La Llar de Persones Sordes de Lleida celebra el seu 73 aniversari

Redacció

La Llar de Persones Sordes de Lleida, que presideix Margarita Estradera, va celebrar diumenge el 73 aniversari de la seua fundació amb un homenatge a alguns dels socis per la trajectòria i el compromís amb l’entitat. D’aquesta manera, es va reconèixer Dolors Farré pels 25 anys com a sòcia, així com Jesús Blasco i Joan Pampalona per l’extensa trajectòria a l’associació, assolint ambdós el mig segle de vinculació com a membres.

