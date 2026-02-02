Els nabius silvestres són beneficiosos "per a tot el cos", segons un nou estudi
Un treball sobre aquest aliment analitza 12 assajos clínics realitzats en humans durant 24 anys a quatre països diferents
Una nova revisió científica ha establert que els nabius silvestres ofereixen beneficis per a la salut de tot l’organisme, especialment en aspectes relacionats amb la funció cardiometabòlica. El treball, publicat a la revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition, analitza 12 assajos clínics realitzats en humans durant 24 anys a quatre països diferents, a més de dotzenes d’estudis addicionals sobre nabius conreats i silvestres.
La investigació se centra en els efectes sobre la funció dels vasos sanguinis, la pressió arterial, els lípids i el sucre en sang. Els resultats més consistents apareixen en la funció vascular, mentre que les dades sobre pressió arterial, lípids i control glucèmic mostren resultats prometedors que requereixen estudis clínics més amplis i controlats, segons destaquen els autors del treball.
L’estudi sorgeix d’un simposi d’experts organitzat per l’Associació de Nabius Silvestres d’Amèrica del Nord (WBANA) i revela que aquestes baies aporten fibra i polifenols que, en arribar al còlon, són transformats pels microbis intestinals en metabòlits absorbibles.
Millores en la funció endotelial i circulació
Els assajos inclosos demostren que els nabius silvestres contribueixen a la funció endotelial, és a dir, a la capacitat dels vasos sanguinis per relaxar-se i respondre a estímuls. Aquests efectes poden manifestar-se en qüestió d’hores després de consumir una sola porció o després d’una ingesta regular durant setmanes o mesos.
La revisió explica que només entre el 5% i el 10% dels polifenols es metabolitzen o absorbeixen a l’intestí prim. La resta arriba al còlon, on la microbiota intestinal els transforma en compostos actius. Els metabòlits microbians poden representar fins el 40% dels compostos actius en sang després de consumir aliments rics en polifenols.
Efectes sobre el microbioma intestinal
Un estudi clínic de sis setmanes va mostrar que els adults que van consumir 25 grams de pols de nabiu silvestre liofilitzat diàriament van augmentar les espècies beneficioses de Bifidobacterium. La revisió destaca el microbioma intestinal com un probable contribuent als efectes cardiometabòlics d’aquestes baies, encara que es necessita més investigació per comprendre millor el seu paper.
Beneficis cognitius en adults grans
El treball també resumeix estudis d’intervenció clínica en adults grans que indiquen que la ingesta de nabius silvestres pot afavorir aspectes del rendiment cognitiu. Aquests beneficis, possiblement relacionats amb millores en la circulació, inclouen la velocitat de pensament i la memòria, tant en intervencions d’una sola porció com en intervencions més prolongades.
Pressió arterial i control metabòlic
En persones amb alt risc cardiometabòlic, diversos estudis mostren millores clíniques en la pressió arterial, el control glucèmic i marcadors lipídics com el colesterol total, el colesterol LDL i els triglicèrids després de setmanes de consum de nabius silvestres.
Els investigadors assenyalen que l’estat de salut inicial, la medicació, la dieta habitual i les diferències en el metabolisme i el microbioma intestinal poden influir en els resultats. Els autors insten a realitzar més investigacions per identificar els pacients que responen millor, aclarir la dosi òptima i avaluar un conjunt més ampli de biomarcadors.
Múltiples mecanismes d’acció
"El que fa extraordinaris als nabius silvestres és que contenen nombrosos polifenols i nutrients, i no semblen exercir els seus beneficis per a la salut a través d’un sol mecanisme", explica Sarah A. Johnson, professora associada de la Universitat Estatal de Florida, nutricionista dietista registrada i autora principal de l’estudi.
"L’evidència suggereix que aquestes baies podrien contribuir a múltiples vies biològiques rellevants per a la salut cardiometabòlica, des de la funció vascular fins la inflamació i l’estrès oxidatiu, amb efectes que poden variar d’una persona a l’altra. Investigacions recents sobre el paper del microbioma intestinal en la determinació dels seus beneficis per a la salut són prometedores i podrien ajudar als investigadors a determinar maneres de donar suport al microbioma intestinal per potenciar els seus beneficis", afegeix.
La revisió descriu diverses vies que poden estar involucrades, inclosa la senyalització de l’òxid nítric que afavoreix una circulació saludable, les vies d’inflamació i estrès oxidatiu, el metabolisme de lípids i glucosa, i les interaccions amb el microbioma intestinal.
Dosi recomanada i formes de consum
En aquesta revisió es van estudiar nabius silvestres en diverses presentacions. Es van observar beneficis en consumir-los regularment durant setmanes o mesos i en quantitats aproximades d’una tassa de nabius silvestres al dia. Com es comercialitzen habitualment congelats, poden consumir-se durant tot l’any afegits a batuts, amb civada i iogurt, en amanides o en productes enfornats.
"Els nabius silvestres han estat valorats per la gent durant milers d’anys. El coneixement tradicional reconeixia el seu valor, i la investigació actual continua explorant com la composició única dels nabius silvestres pot contribuir a la salut quan es consumeixen com a part d’una dieta equilibrada", recorda Dorothy Klimis-Zacas, professora de Nutrició Clínica a la Universitat de Maine i coautora principal de l’estudi.