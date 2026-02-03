INICIATIVA
Creu Roja Joventut reparteix 5.550 joguines a més de 1.800 menors lleidatans
Aquest Nadal, l’organització Creu Roja Joventut ha fet arribar 5.550 joguines noves a 1.850 nens, nenes i adolescents de famílies en situació de vulnerabilitat de la demarcació de Lleida. L’acció s’ha portat a terme a través del seu projecte La joguina educativa, una iniciativa que defensa el joc com un dret i que s’emmarca en la campanya Els seus drets en joc.
El repartiment ha estat possible gràcies a la implicació de més de seixanta persones voluntàries i una vintena d’empreses, arribant a les assemblees locals i comarcals d’Agramunt, Almacelles, les Garrigues, la Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, la Segarra, Solsonès, Urgell i l’Assemblea Local de Lleida.
Pel que respecta a la resta de Catalunya, la campanya ha permès repartir 52.869 joguines entre 17.623 nens i nenes. Més enllà del repartiment, el projecte també ha impulsat 209 activitats de sensibilització en diferents punts del territori.
En total, s’han recaptat més de 1.400 euros destinats íntegrament a la compra de joguines educatives, cooperatives, sostenibles, no bèl·liques ni sexistes, pensades per afavorir el desenvolupament i la socialització dels menors en risc d’exclusió.