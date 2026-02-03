FORMACIONS
Curs de perruqueria a la Mariola amb 16 alumnes
L’espai de formació i coworking Nova Essència, ubicat al barri de la Mariola, va estrenar ahir un nou curs de perruqueria i estètica amb 16 alumnes que completaran 250 hores de teoria i pràctica. És la primera formació després de l’obertura de Nova Essència l’octubre del 2025, un espai per a dones creat per La Descomunal i la Paeria per fomentar l’autonomia i l’empoderament femení. Allà, les participants no només reben formació pràctica i teòrica, sinó que també tenen l’oportunitat de posar en marxa els seus propis projectes, aprendre juntes i donar-se suport entre elles.
El curs forma part de la Xarxa Enter, que uneix diferents entitats per millorar les oportunitats de formació i ocupació al barri, i té l’objectiu que cada dona guanyi confiança, autonomia i experiència per obrir-se pas tant a nivell professional com personal.