Curs de perruqueria a la Mariola amb 16 alumnes

El curs combina teoria i pràctica per a una formació completa. - JORDI ECHEVARRIA

L’espai de formació i coworking Nova Essència, ubicat al barri de la Mariola, va estrenar ahir un nou curs de perruqueria i estètica amb 16 alumnes que completaran 250 hores de teoria i pràctica. És la primera formació després de l’obertura de Nova Essència l’octubre del 2025, un espai per a dones creat per La Descomunal i la Paeria per fomentar l’autonomia i l’empoderament femení. Allà, les participants no només reben formació pràctica i teòrica, sinó que també tenen l’oportunitat de posar en marxa els seus propis projectes, aprendre juntes i donar-se suport entre elles.

El curs forma part de la Xarxa Enter, que uneix diferents entitats per millorar les oportunitats de formació i ocupació al barri, i té l’objectiu que cada dona guanyi confiança, autonomia i experiència per obrir-se pas tant a nivell professional com personal.

