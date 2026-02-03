ENOLOGIA
Els vins lleidatans s’exposen a la Barcelona Wine Week
Presenten novetats i referències premiades durant els tres dies de la fira
La sisena edició de la Barcelona Wine Week va obrir ahir les portes amb la participació d’un total de 90 Denominacions d’Origen i més de 1.300 cellers de tot l’Estat, entre les quals més d’una vintena de lleidatanes i, d’aquestes, 17 formen part de la DO Costers del Segre. Els elaboradors lleidatans presentaran durant tres dies novetats, vins premiats i nous anys, “constatant el gran potencial del sector vitivinícola lleidatà”, va destacar el president de la DO, Isidre Ribalta. Així mateix, també es promocionarà l’enoturisme local que ofereixen els diferents agents de la Ruta del Vi de Lleida.
D’aquesta forma, Boldú Viticultors de Verdú portarà a la fira el seu monovarietal de macabeu Les Peixeres, mentre que Carviresa de Tàrrega presentarà els seus nous anys de la família de monovarietals Sot Neral. Per la seua part, el grup de cellers Castell del Remei, Tomàs Cusiné i Cérvoles arriba amb el seu macabeu brisat sense sulfits Pell de Llop i altres vins guardonats. La novetat més important de Castell d’Encús és el Saktih Chardonnay 2023, mentre que Costers del Sió de Balaguer presenta l’any 2022 del vi negre Finca Siós. En el marc de la fira, el celler Lagravera d’Alfarràs portarà nous anys i vins guardonats, igual que l’Olivera de Vallbona de les Monges. Mentrestant, Mas Blanch i Jové exposarà les seues referències premiades, com Saó Abrivat. També presentaran nous anys els cellers Mas Ramoneda, Matallonga, Vinya el Vilars i Vinya l’Hereu. El celler Clos Pons també promocionarà la seua gamma de vins. Per la seua part, Purgatori de Família Torres compta amb estand propi a la BWW i Raimat participa en l’espai del grup Raventós Codorníu.
El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va inaugurar el certamen juntament amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. També va assistir el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i el subdelegat a Lleida, José Crespín, qui va visitar i va saludar els productors lleidatans i l’estand de la DO Costers del Segre. Durant la seua visita al saló, Crespín va valorar positivament la predisposició del sector “a explorar i obrir nous mercats i donar a conèixer la qualitat dels vins lleidatans, així com la implicació del vi amb la gastronomia i el turisme com estratègies claus per als cellers i el territori”.