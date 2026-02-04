TRIBUNALS
La monarquia noruega se suma a les cases reials a la picota per assumptes sexuals
La monarquia Noruega s’ha sumat a la llarga llista de casa reials, entre les quals l’espanyola i la britànica, amb una credibilitat que s’ha vist compromesa per escàndols de tipus sexual. En aquest cas, a compte dels vincles de la princesa hereva, Mette-Marit, amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein, i del fill d’aquella, Marius Borg Høiby. El net dels reis noruecs es va declarar ahir, en un judici celebrat a Oslo, no culpable dels càrrecs de violació, maltractament i de filmar sense consentiment diverses dones, però va admetre haver comès agressions i altres delictes menys greus i, també, haver transportat diversos quilos de marihuana per a un tercer, haver trencat la prohibició de visita a una persona i haver comès diversos delictes de trànsit, segons la televisió pública noruega NRK. L’última remesa de documents desclassificats per la justícia nord-americana sobre el delinqüent sexual inclou diversos correus electrònics entre aquest i la princesa, que li va consultar si veia apropiat suggerir com a fons de pantalla per al seu fill “dos dones nues portant una planxa de surf”.