ANIVERSARI
Òmnium ret homenatge a Muriel Casals
El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, va dir ahir que “reivindicar l’esperança en un moment en què tot convida al contrari” és el llegat que va deixar l’expresidenta de l’entitat Muriel Casals. Ho va dir en l’homenatge que Òmnium li va retre en el desè aniversari de la seua mort, i al qual van assistir la seua filla, Laia Gasch, el president del Parlament, Josep Rull, i els expresidents de la Generalitat Quim Torra i Artur Mas. “Va ser capaç de veure més enllà sempre” i va tenir “disposició permanent de dialogar i buscar consensos”, va afegir.