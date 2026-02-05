PATRIMONI
El Museu de Lleida estrena el ‘nou’ Crist Salvador del XIV
Exhibirà l’escultura fins al 26 d’abril
El Museu de Lleida va presentar ahir el resultat de la restauració de l’escultura de pedra policromada del Crist Salvador del Judici Final del segle XIV de Vilanova de Segrià, que va arribar a la pinacoteca la tardor del 2023, després que fos adquirida per la Generalitat a una família d’aquesta localitat. Com va publicar SEGRE dissabte passat, el tècnic lleidatà conservador i restaurador de patrimoni Ramon Solé es va encarregar de recuperar els colors originals d’aquesta obra atribuïda al Mestre d’Albesa –un dels artistes més representatius de l’Escola de Lleida d’escultura d’aquell segle–, en un treball portat a terme al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, a Valldoreix. Ahir, va ser el mateix Solé el que va explicar el procés de restauració que ha permès recuperar la policromia original de la peça. Al llarg dels segles, l’escultura va anar acumulant diverses capes de repintats, que van modificar-ne l’aspecte. L’actuació va consistir en una neteja estratigràfica, eliminant les capes més modernes per recuperar l’original, molt ben conservada. L’obra restaurada s’exhibirà fins al 26 d’abril.