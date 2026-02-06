Adima, suport contra el càncer de mama
La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, en una visita ahir a la seu de l’Associació de Dones Intervingudes de Mama (Adima), a l’hospital Arnau de Vilanova, va enaltir la tasca d’aquesta entitat dedicada a ajudar a les pacients i als seus familiars a superar situacions quotidianes que sorgeixen com a conseqüència de la malaltia del càncer i a millorar la seua qualitat de vida. Durant la trobada, es va destacar la interacció permanent entre les voluntàries d’Adima amb el personal facultatiu i sanitari que atén les dones durant el tractament.