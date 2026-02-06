Una jove, després de l'operació per tornar a tenir clítoris: "És important informar sobre la reconstrucció"
La noia, de Barcelona, va patir una mutilació genital quan era un nadó i ara, amb 26 anys, ha pogut recuperar-lo amb una operació a l'hospital Dexeus Dona
Una jove de 26 anys de Barcelona va explicar ahir a SEGRE que es va sotmetre a una reconstrucció del clítoris el setembre passat a Dexeus Dona. Va patir una mutilació genital quan era un nadó al país d’origen dels seus pares i en va tenir consciència quan es va fer més gran. “Quan tornàvem de viatge ens visitaven al metge, a mi per saber si m’havien fet alguna cosa més i a les meues germanes per assegurar-se que no havien patit aquesta pràctica”, va afegir.
No sabia la possibilitat de sotmetre’s a una reconstrucció fins que li ho va explicar una amiga i va relatar que es va posar en contacte amb Dexeus. “És important conscienciar i informar sobre aquesta possibilitat”, va destacar. La Fundació Dexeus Dona ha reconstruït el clítoris de manera gratuïta a 163 dones víctimes de mutilació genital des del 2007, entre les quals una dotzena de les comarques lleidatanes. A més, l’equip mèdic ha visitat un total de 238 pacients.
De les dones que s’han sotmès a l’operació, 96 viuen a Catalunya. Per països d’origen, un 21% ha nascut a Espanya, un 23% al Senegal, un 17% a Gàmbia i un 9%, a Mali. La resta procedeixen de Costa d’Ivori, Guinea, Nigèria, Burkina Faso o Ghana.