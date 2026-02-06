Medalles al Mèrit de Protecció Civil per a dos associacions de Lleida
Els presidents de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lleida, Josep Lluís Valls, i de l’Associació contra el Càncer a Lleida, Sisco Maranges, van rebre ahir a Barcelona dos Medalles al Mèrit de Protecció Civil, en un acte al qual va assistir el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín. Aquest guardó distingeix persones i/o organitzacions destacades en la protecció de persones i de béns i serveis en situacions d’emergència.