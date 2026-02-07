CINE
Acudam presenta el curt ‘Canvi de plans’
El Teatre l’Amistat de Mollerussa va acollir ahir la presentació del curtmetratge Canvi de plans impulsat per l’associació Acudam i dirigit pel director local Pol Aguilera. El curt ofereix una mirada sensible i divertida sobre l’acceptació dels canvis vitals i posa en relleu la inclusió i la diversitat. El projecte va ser presentat l’any passat al Premi Insert a la Creació Audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual en el marc del Festival CLAM. L’acte, al qual van assistir unes 300 persones entre representants d’entitats socials, centres educatius i autoritats, va estar presentat per la directora del servei de teràpia ocupacional d’Acudam, Esther Ros, i d’una usuària del servei, Pilar. Després de l’emissió del curt es va fer un col·loqui amb els protagonistes, professionals d’Acudam i la professora de la Universitat de Lleida Meritxell Drape.