Carros de Foc, la Noguera Pallaresa o la central de Camarasa, temàtiques guanyadores del Premi Pica d’Estats
La 36a edició del certamen que organitza el Patronat de Turisme de la diputació de Lleida i, per primera vegada, en col·laboració amb el Col·legi de Periodistes, ha anunciat aquest dissabte els seus vuit guanyadors
Els vuit guanyadors de la 36a edició del Premi Pica d’Estats –en el qual el Patronat de Turisme de la diputació de Lleida reconeix els millors treballs periodístics que promocionen els atractius turístics del Pirineu i les terres de Lleida– s’han revelat aquest dissabte al migdia després d’una intensa deliberació del jurat, que s’ha prolongat durant més de tres hores, en la diputació de Lleida.
"Arribar a un acord sempre és un repte, hem debatut en profunditat sobre periodisme i els seus gèneres, però és tot un honor poder fer-ho", va valorar la presidenta de la taula del jurat, Laura Alcalde, periodista i presidenta de la delegació lleidatana del Col·legi de Periodistes. De fet, aquesta era la primera vegada que el certamen comptava amb la col·laboració del Col·legi.
Palmarès de l’edició
Quant a les categories que distingeixen els millors projectes periodístics publicats mitjans de premsa en paper i/o digital, el premi a Mejor reportatge ha estat per a Sèrie de reportatges - 25 anys de Carros de Foc, firmat per Rosa Maria Bosch Capdevila en La Vanguardia. Per la seua part, l'escrit Els pigments secrets del romànic català, Àlex Milian i publicat al setmanari El Temps, s’ha portat el reconeixement a Mejor article.
El reconeixement a Mejor reportatge fotogràfic se l’ha portat Òscar Rodbag per L’alta Noguera Pallaresa, els 30 quilòmetres de riu més ben conservats de Catalunya, que es pot consultar al mitjà Descobrir Catalunya. Així mateix, La llum que ens dona l’aigua: la central de Camarasa, de Joana Sendra i Francesc Xavier Lladonosa per a RNE, ha guanyat el premi a Mejor treball de ràdio.
El programa Beatus Ille de La 2, que dona a conèixer com és la vida en pobles petits, ha guanyat en la categoria Millor treball audiovisual pel seu capítol Àreu. Quant a Mejor treball transmèdia, ha guanyat Territori Menut - Val d’Aran, Solsona i Cerdanya, de Cristina Torra a Descobrir Catalunya.
Paral·lelament, MeteoPirineus s’ha alçat amb el premi a Mejor treball publicat en mitjans de comunicació local per El Pirineu que emociona, d’Albert de Gràcia.
Finalment, la categoria Millor treball de premsa internacional ha reconegut a Marco Barneveld, de la revista holandesa WideOyster, per la seua publicació Winter in the Realm of Royalty. En concret, aquesta categoria ha "doblat la participació d’originals, amb un total de 24, quan l’any passat van ser una dotzena," ha explicat Alcalde.
Èxit de participació amb 112 originals
Aquesta edició del Premi Pica d’Estats ha rebut un total de 112 originals. El jurat va destacar la seua qualitat i la gran varietat de temàtiques proposades, des de rutes de muntanya i esquí, a turisme familiar i infantil, o turisme hidràulic. A més, Alcalde ha assegurat que la col·laboració amb el Col·legi de Periodistes "ha estat un èxit perquè hem pogut resoldre les dificultats burocràtiques que suposava la presentació de les candidatures, una cosa que ens preocupava molt, encarregant-nos de la seua recepció des de la seu Lleida". Els organitzadors del certamen han afirmat que la col·laboració entre el Col·legi i el Patronat ha vingut per quedar-se.
Per la seua part, Joan Talarn, president de la Diputació, ha dit que el certamen realça "els valors més importants que tenim com a territori" i que contribueix a la seua difusió.