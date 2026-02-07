SOLIDARITAT
“Il·lusionats per poder ajudar”
Una vintena de cooperants i professionals sanitaris van partir ahir des de Lleida als camps sahrauís. L’expedició compta amb quaranta-una persones
Una vintena de cooperants i professionals sanitaris van partir ahir des de Lleida per participar en la nova expedició de Lleida pels Refugiats en els camps sahrauís a Tindouf. Van anar-hi carregats d’equipatge i una tona de material repartit en diferents bosses. A aquests voluntaris s’unirien altres que viatjaven des de Barcelona, també lleidatans que treballen en hospitals i centres sanitaris de l’àrea metropolitana, així com altres que ja es trobaven a la zona. L’expedició sanitària estarà als campaments fins al 17 de febrer vinent.
Per a molts dels voluntaris és la seua primera experiència de cooperació humanitària. Així ho van destacar els metges Laura i Ricard, que van mostrar les seues màximes expectatives en aquesta experiència i a poder ajudar. “Segur que allà serà benvinguda aquesta ajuda”, van destacar. Una tasca que serà documentada fotogràficament per Iolanda Sebé, que també viatja per primera vegada. Tots els membres del grup van mostrar la seua il·lusió per poder ajudar i compartir coneixements amb les persones que viuen als camps de refugiats.
Impulsada per l’entitat Lleida pels Refugiats, aquesta cinquena missió sanitària estarà formada per un total de 41 persones. La presidenta de l’associació, Pilar Sierra, ja va destacar dijous a SEGRE que aquest any s’incorpora un equip de cirurgia i anestèsia, per la qual cosa podran fer intervencions als campaments. En l’expedició hi ha personal de pediatria, ginecologia, medicina familiar, traumatologia, dermatologia i infermeria, entre altres especialitats sanitàries. A més de l’assistència mèdica, l’objectiu és també la formació i l’intercanvi de coneixements amb els sanitaris sahrauís. La comissió també porta una tona de material amb ajuda humanitària, en la qual s’inclouen medicaments i equipament sanitari i escolar.