L'ANC i el Consell de la República apleguen milers de persones a Barcelona per denunciar el caos de Rodalies
La participació ha estat de 30.000 persones, segons els convocants, i 8.000, segons la Guàrdia Urbana
Un total de 30.000 persones, segons els organitzadors, i 8.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al matí a la manifestació convocada per l'ANC i el Consell de la República per denunciar la situació de Rodalies. Amb el lema 'Prou! Única via, Independència', la marxa ha arrencat a les 12.15h al monument de Rafael Casanova i ha culminat més d'una hora després a la plaça Sant Jaume. ''Independència', '1 d'Octubre, ni oblit ni perdó' o 'Urquinaona ho tornarem a fer' són algunes de les consignes que s'han sentit durant la marxa, on també s'han cremat algunes banderes espanyoles. Aquesta és la primera de les dues manifestacions que tindran lloc aquest dissabte pel caos a la xarxa ferroviària.
A un quart d'una del migdia ha arrencat la manifestació convocada per l'ANC i el Consell de la República per denunciar la situació de Rodalies amb el lema 'Prou! Única via, Independència!'. La marxa ha començat al monument a Rafael Casanova i la capçalera de la manifestació ha arribat a plaça Sant Jaume al voltant de dos quarts de dues del migdia, on han tingut lloc els parlaments finals. L'objectiu de la protesta era el de denunciar anys de desinversió de l'Estat a la xarxa de Rodalies i reivindicar que l'única solució per resoldre la crisi ferroviària és la independència.
Durant la marxa s'han vist moltes estelades i crits d''Independència'. Altres consignes que s'han sentit durant la protesta han estat 'Si voleu anar a l'hora, Espanya fora', 'Fora Espanya de Catalunya', '1 d'Octubre, ni oblit ni perdó' o 'Urquinaona ho tornarem a fer'. Alguns dels manifestants també portaven cartells on es podien llegir missatges com ara 'Mereixem trens de qualitat', 'Farts de Rodalies' o 'Dependre d'Espanya mata'.
Un dels punts de tensió s'ha produït quan la protesta ha passat per davant de la comissaria de la Policia Nacional a Via Laietana, moment en què s'han sentit forts xiulets i els manifestants han esclatat amb crits de 'Fora les forces d'ocupació' i 'La policia tortura i assassina'. A més, també s'ha cremat una bandera espanyola molt a prop de l'edifici.
La convocada per l'ANC i el Consell de la República és la primera de les dues manifestacions que tindran lloc aquest dissabte a Barcelona per denunciar el caos a la xarxa ferroviària. La segona protesta està convocada a les cinc de la tarda i l'impulsen les plataformes d'usuaris de tren. Precisament, l'ANC i el Consell han acusat les plataformes de "contraprogramar" la seva marxa
Junts, ERC, CUP i Aliança exigeixen dimissions i millores al Govern
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat el Govern a "reaccionar" davant el "clam unànime" de les mobilitzacions previstes aquest dissabte a Barcelona pel caos a Rodalies. Turull ha dit que espera que les marxes "tinguin l'impacte que haurien de tenir en qualsevol govern", però ha lamentat que "la primera lògica" de l'executiu sigui "no molestar Renfe ni Madrid". "El que ha de fer el Govern és ser sensible al clam. No es pot defensar el que és absolutament indefensable" ha reivindicat Turull, que ha aprofitat per demanar el cessament del ministre de Transports, Óscar Puente i de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Preguntat pel fet que hi hagi dues protestes convocades el mateix dissabte – una per part d'ANC i el Consell de la República i l'altre per part d'usuaris – Turull ha demanat no posar el focus en "la competició" sobre quina és la marxa "més gran". "Es tracta que hi hagi mobilitzacions, no només avui, sinó tants dies com sigui possible", ha afegit.
ERC ha reivindicat la necessitat de sortir al carrer aquest dissabte a Barcelona per denunciar el desgavell a Rodalies i per reclamar un servei de trens "dignes i fiables". Així ho ha exigit la vicesecretària general de Món del Treball, Economia i Llengua del partit, Laura Pelay. La republicana ha insistit a demanar les dimissions de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i del ministre de Transports, Óscar Puente, i ha cridat els usuaris a "alçar la veu" i dir "prou". "Estem farts de ser ostatges quotidians d'un sistema fallit. No pot ser que cada dia ens aixequem i que això sigui una ruleta russa", ha recriminat Pelay.
La CUP ha denunciat la gestió "incompetent" del Govern arran de la crisi a Rodalies i l'ha acusat de voler "tapar les vergonyes del govern socialista del PSOE de Madrid". "La nostra aposta és molt clara, confrontar amb aquells que han permès que Catalunya caigui a trossos", ha afirmat el diputat Dani Cornellà. "Avui és una jornada de lluita històrica on tota la societat civil dirà prou i reivindicarà que volem uns serveis públics que donin resposta a la gent treballadora", ha afegit el diputat, que ha tornat a reclamar la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, pel desgavell a Rodalies.
La presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha titllat el sistema ferroviari català de "macabra" i ha reclamat més inversió al Govern. "Els catalans no paguem impostos tercermundistes, paguem impostos nòrdics, per tant, volem una millora substancial dels nostres serveis públics", ha detallat la també alcaldessa de Ripoll. El partit ha celebrat aquest dissabte la seva primera convenció municipalista a la capital del Ripollès per preparar l'estratègia política de cara als pròxims comicis, que ha reunit unes 200 persones segons la formació. La líder ha evitat concretar a quines localitats es presentaran, però ha assegurat que "no faran llistes a la babalà" i només seran als municipis que comparteixin "el mateix paradigma de Ripoll".