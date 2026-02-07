MOBILITAT
Les plataformes d'usuaris reclamen "valentia" per posar fi al "model centralista" de Renfe i Adif
Els usuaris denuncien que Rodalies "ha tocat fons" i critiquen la poca informació rebuda
Aquest dissabte a la tarda s'ha convocat una manifestació en rebuig a la situació de Rodalies de Catalunya, i les associacions d'usuaris de transport públic ho han aprofitat per demanar "valentia" per posar fi al "model centralista" de Renfe i Adif. En declaracions a la premsa, el president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), Adrià Ramírez, també ha dit que s'han d'acabar els problemes que arrossega la xarxa ferroviària a Catalunya.
Per la seua banda, la portaveu de Dignitat a les vies, Anna Gómez, ha denunciat que el servei ha "tocat fons" i ha criticat la poca informació que reben els passatgers: "No pot ser que els trens no surtin d'una estació, surtin de la del costat i ningú no sàpiga res".
Sota el lema 'Sense trens no hi ha futur', els convocants afirmen que són víctimes de retards constants, manca de seguretat a causa de la "desinversió sistemàtica" en infraestructures i una mala gestió d'Adif, Renfe i els governs de l'Estat i Catalunya.
En aquest sentit, Gómez ha reclamat que es faci públic "l'estat de les vies i com i quant s'invertirà" per arreglar la infraestructura. També ha exigit que es facin canvis "perquè l'usuari estigui ben informat". "La resposta és que hem de tenir paciència. L'usuari ja no té paciència perquè els han portat al límit. Estan malament físicament i psicològicament perquè quan un tren arriba tard arribem tard a la vida, a conciliar, a la feina, a la universitat", ha deplorat.
Ramírez ha advertit que aquesta situació és diària i "la xarxa ja era vulnerable fa un mes", encara que la problemàtica ha sortit a la llum ara. "Els retards ja hi eren fa un mes, els riscos ja hi eren", ha subratllat. Ha relacionat l'acumulació d'incidències amb la "mala inversió i la mala gestió" i ha exigit que es prioritzi el tren com a servei públic.
"Perquè hi hagi un bon servei no n'hi ha prou d'invertir quilos de milions de pes com se'ns ha intentat vendre els últims anys. Si invertim quilos de milions però els departaments no parlen entre si i no ho fem pensant que això millora la vida de l'usuari sinó per cobrir l'expedient no sortirem d'aquí", ha alertat.
Al final de la manifestació, els portaveus de les associacions han tornat a fer declaracions als assistents. En el seu discurs, Ramírez ha qualificat Rodalies de "servei indigne" i ha reclamat "canvis radicals" en com s’inverteix i en com es gestionen les infraestructures i el servei ferroviari. També ha defensat que el tren és "l’eix vertebrador" de la mobilitat a Catalunya i una peça clau per a la cohesió social i territorial, alhora que ha situat la manca d’inversió "sistemàtica" i la governança del sistema com l’origen de la crisi, amb "noms" com "Adif i Renfe i els respectius governs".
Gómez, per la seva banda, ha dit que els usuaris viuen la situació com un problema que afecta drets quotidians: "Quan el tren arriba tard, arribem tard a la vida". Ha lamentat que el que havia de "connectar pobles i ciutat" s’hagi convertit en una "barrera", ha posat també l'accent en l’accessibilitat perquè "si no és accessible, no és un transport públic", i ha atribuït la degradació del servei a un abandonament i infrafinançament de "dècades".