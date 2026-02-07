Més de 6.300 llars de Lleida reben l’Ingrés Mínim Vital, que beneficia més de 22.000 persones
De les quals 10.324 són menors d’edat
Un total de 6.373 llars lleidatanes són beneficiàries de l’Ingrés Mínim Vital, segons l’última estadística publicada pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Aquesta prestació beneficia un total de 22.249 persones a les comarques lleidatanes, de les quals 10.324 són menors d’edat. La quantia mitjana per llar és de 524,71 euros. En el conjunt de l’Estat, l’IMV va arribar el gener a 798.312 llars en les quals viuen 2.441.675 persones, i més d’un milió són menors. Des del mes de gener passat, la quantia de les prestacions en alta s’ha revaloritzat un 11,4 per cent.