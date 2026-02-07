PATRIMONI
Pugen un 56% els visitants a l’art rupestre del Cogul
Dels 4.424 que va tenir el 2024 fins als 6.917 de l’any passat. El projecte ‘Els ulls de la història’, la clau d’aquest creixement
El Centre d’Interpretació d’Art Rupestre del Cogul ha augmentat en un 56% els seus visitants des de la renovació de la museografia que va fer el departament de Cultura el 2024 a través del projecte Els ulls de la història, que va incorporar tecnologia immersiva. Concretament, de les 4.424 persones que el van visitar el 2024, s’ha passat a les 6.917 el 2025. Aquest creixement es deu, d’una banda, al fet que el nombre de grups escolars s’ha multiplicat per cinc amb uns seixanta grups i 1.500 alumnes i, d’una altra, a l’increment de visitants estrangers, que voregen els 450. Aquest augment ha comportat que en determinades jornades hi hagués fins cinc persones treballant a l’equipament, quan normalment només hi ha tres tècnics permanents.
Aquestes dades les va donar a conèixer ahir la delegada de la Generalitat, Núria Gil, durant la seua visita al centre abans de fer la reunió del consell de direcció del Govern a Lleida, a la qual van assistir tots els directors territorials.
Sobre el projecte Els ulls de la hisòria, inclou una sala dedicada al descobriment de les pintures rupestres i les seues interpretacions, i una altra de centrada en els llenguatges artístics i l’experimentació que inclou plafons informatius, pantalles tàctils i projectors. Aquesta iniciativa “reforça l’enfocament que ja s’estava donant aquests últims anys i suposa una nova mirada sobre aquest art, amb una perspectiva de gènere que durant dècades s’havia obviat per part dels estudiosos”, va destacar el Govern en un comunicat. El Cogul va ser el primer lloc en el qual la Generalitat va implantar aquest projecte i després l’ha replicat a la Cartoixa d’Escaladei, el Conjunt de la Vall de Boí, el Castell de Miravet i pròximament també al monestir de Sant Pere de Rodes.
Durant la visita, Gil va posar en relleu la teconología “com a eina per fer arribar la cultura i la història a un major nombre de persones”, i també les possibilitats de diversificació econòmica que aquestes iniciatives poden oferir.