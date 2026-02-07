MOBILITAT
Reobertura de les línies R13 i R14 de Rodalies
El restabliment del servei afavorirà uns 3.600 usuaris
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dissabte la reobertura de les línies R13 i R14 de Rodalies de Catalunya, que connecten el Camp de Tarragona i Lleida. Fins ara, el servei s'oferia per carretera.
Segons afirma Paneque, el restabliment de la R13, que uneix Barcelona amb Lleida passant per Valls, afavorirà uns 1.200 passatgers diaris. Per altra banda, la R14 que fa el recorregut entre Barcelona, Reus i Lleida millorarà el servei d'uns 2.400 usuaris al dia.
Fa setmanes que la circulació de trens en aquestes dos línies es troba afectada per obres. Per això, els usuaris de l'R13 han hagut de fer en autobús el recorregut de Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès) a Vinaixa (Garrigues) i els de l'R14 han hagut de fer-ho de Reus a Vinaixa. Que es recuperi el servei ferroviari suposa un "nou pas endavant en l'estabilització del sistema de Rodalies", ha dit la consellera.