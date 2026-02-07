SERVEIS
Suport a la ILP que blinda l’atenció a la discapacitat
L’Associació Alba de Tàrrega s’hi suma
L’Associació Alba de Tàrrega s’ha adherit a la campanya de recollida de firmes impulsada per la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca garantir la concertació social exclusiva en la provisió de serveis socials dirigits a persones amb discapacitat que requereixen suports personalitzats, integrals i continuats, a través d’entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre. La proposta, que el Parlament de Catalunya va admetre a tràmit el 9 d’octubre passat, respon a la inquietud d’un grup de famílies –mares, pares i persones vinculades a l’àmbit de la discapacitat– que volen transformar el sistema actual i assegurar una atenció centrada en les necessitats reals de les persones, gestionada per entitats amb arrelament, compromís i vocació social.
El 20 d’octubre es va celebrar l’acte oficial d’habilitació de fedataris i fedatàries, encarregats de recollir les 50.000 firmes necessàries en un termini de 120 dies per permetre que la iniciativa es pugui debatre al Parlament. L’Associació Alba ha habilitat punts informatius a Tàrrega perquè la població s’afegeixi a la iniciativa.