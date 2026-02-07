Trobada anual dels col·laboradors de ‘Nova Tàrrega’
El setmanari Nova Tàrrega, del Grup SEGRE, va reunir ahir els seus col·laboradors i les autoritats locals en el marc de l’esmorzar anual que celebra coincidint amb Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, commemorat el 24 de gener passat. La tradicional trobada, que va tenir lloc a la seu de Nova Tàrrega i en la delegació de SEGRE a la capital de l’Urgell, és un dels actes que el setmanari va recuperar l’any passat amb motiu del seu 80 aniversari com a mostra d’agraïment pel suport incondicional dels seus col·laboradors. L’objectiu és mantenir aquesta cita anualment. La directora del setmanari, Laia Pedrós, i l’alcaldessa, Alba Pijuan, van posar en relleu la implicació de tots els col·laboradors que, setmana rere setmana, fan possible que Nova Tàrrega continuï sent un referent informatiu i de proximitat al municipi. L’acte va transcórrer en un ambient distès i cordial.