FIRA
Tanca un Lleida Ocasió de rècord
Tres hores abans del tancament s’havien venut 258 cotxes
Rècord de vendes en l’edició número 29 de Lleida Ocasió, que va tancar portes ahir a la nit. Les enquestes fetes als expositors de la fira, recollides tres hores abans del tancament de portes, donen una xifra de 258 cotxes venuts en els tres dies de saló d’un total de més de 650. Això suposa un 50 per cent més de vendes respecte als 172 de l’any passat. El bon resultat respon a l’augment de la superfície coberta, al bon temps (amb períodes relativament curts de pluja) i a l’auge actual de venda de vehicles d’ocasió, amb un elevat estoc de cotxes relativament nous, fins i tot híbrids. La mitjana de preu dels vehicles –hi havia trenta-tres expositors– que s’oferien vorejava els 19.000 euros.