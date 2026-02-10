Experts alerten que més de la meitat dels cotxes que circulen a Espanya són hackejables
Els ciberdelinqüents utilitzen els sistema de connectivitat i de digitalització com a via d'entrada per manipular el cotxe
Més de la meitat dels cotxes que circulen per les carreteres espanyoles són vulnerables davant de possibles atacs cibernètics, segons Lazarus Technology, expert en ciberseguretat i anàlisi forense, a partir de dades d’Anfac i de la DGT.
Això suposa que, del parc total de 29 milions de turismes, aproximadament 15 milions compten amb algun tipus de sistema de connectivitat i de digitalització, des de Bluetooth i aplicacions mòbils fins a l’arrancada sense clau, telemetria o serveis de localització, dispositius i tecnologies que són utilitzats pels ciberdelinqüents com a via d’entrada per manipular el cotxe. Aquesta creixent connectivitat dels automòbils ha ampliat l’exposició davant possibles atacs cibernètics.
De fet, el 2025 es va registrar un augment de gairebé el 40% d’incidents en els quals els cotxes van ser bloquejats o manipulats de mode remot, moltes vegades sense que el propietari advertís danys físics. Els atacs més habituals, segons Lazarus, inclouen la immobilització del vehicle, la impossibilitat d’obrir o tancar portes, la modificació de codis i credencials associades al cotxe i l’alteració de paràmetres electrònics.
1En molts casos, els cibercriminals no busquen robar el vehicle, sinó extorsionar el propietari mitjançant un “segrest digital”, demanant un pagament econòmic a canvi de desbloquejar el cotxe.