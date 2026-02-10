Infermeres perfeccionen la tècnica de punció en un curs al COILL
La seguretat clínica de les persones amb accés vascular complex va ser l’eix del Curs d’identificació, manteniment i cures dels accessos vasculars i introducció a la punció ecoguiada, que va tenir lloc entre els dies 2 i 6 de febrer a la seu del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL).
La formació va anar a càrrec dels infermers Alejandro Bergua, Ferran Padilla i Blai Rubinat, de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.