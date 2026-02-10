SEGRE

Joves investigadors, a la Seu Vella

Els participants van fer una visita guiada a càrrec dels Amics de la Seu Vella. - AMICS DE LA SEU VELLA

Els participants van fer una visita guiada a càrrec dels Amics de la Seu Vella. - AMICS DE LA SEU VELLA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Participants en la tercera edició del Congrés Internacional de Joves Investigadors en Història Social i Econòmica que va tenir lloc la setmana passada a la Universitat de Lleida van fer una visita a la Seu Vella. Van poder disfrutar d’una visita guiada a càrrec de membres de l’Associació d’Amics de la Seu Vella. Les dos primeres edicions van tenir lloc a Girona (2022) i Barcelona (2023). En el congrés es van compartir les diferents metodologies fetes servir en la investigació actual, així com les seues principals dificultats i reptes.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking