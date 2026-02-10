Joves investigadors, a la Seu Vella
Participants en la tercera edició del Congrés Internacional de Joves Investigadors en Història Social i Econòmica que va tenir lloc la setmana passada a la Universitat de Lleida van fer una visita a la Seu Vella. Van poder disfrutar d’una visita guiada a càrrec de membres de l’Associació d’Amics de la Seu Vella. Les dos primeres edicions van tenir lloc a Girona (2022) i Barcelona (2023). En el congrés es van compartir les diferents metodologies fetes servir en la investigació actual, així com les seues principals dificultats i reptes.