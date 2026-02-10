Miguel Bosé traslladarà els fills en una escola d'elit a Andorra, igual que les Thyssen
L'artista ja hauria formalitzat la inscripció dels seus fills en un prestigiós centre andorrà, com a pas previ al trasllat familiar al Principat, un cop acabi el curs.
Miguel Bosé hauria pres una decisió significativa respecte al futur educatiu dels seus fills, Diego i Tadeo. Segons informacions difoses pel programa "Fiesta" de Telecinco, i tal i com recull el Diari d'Andorra, els joves s'incorporaran a un prestigiós centre escolar multilingüe a Andorra, el mateix on anteriorment van estudiar les filles de la Baronessa Thyssen. Aquesta mudança acadèmica s'emmarca en un imminent trasllat familiar al Principat, que es faria efectiu un cop finalitzat l'actual curs escolar. L'artista ja hauria formalitzat la inscripció per garantir les places.
Aquesta rellevant decisió de canvi de residència cap a Andorra no és fortuïta. Respon, de fet, a una expressa petició dels mateixos fills de l'intèrpret, que desitgen estrènyer llaços amb els seus germans, Ivo i Telmo. Aquests dos últims són fruit de la relació que Miguel Bosé va mantenir amb Nacho Palau i actualment resideixen a València. El trasllat al Principat, per tant, facilitaria enormement el contacte i escurçaria les distàncies geogràfiques entre els menors, complint així amb el que va dictaminar una resolució judicial prèvia. Aquesta sentència, tot i no atorgar-los la condició legal de germans, sí que va avalar el seu dret a mantenir una relació freqüent i continuada.
La recerca d'habitatge al Principat
Actualment, el reconegut artista es trobaria immers en la recerca activa d'un nou habitatge al territori andorrà. Segons les informacions disponibles, el seu pressupost màxim per a aquesta adquisició rondaria els dos milions d'euros, si bé no es descarta la possibilitat de decantar-se per una opció de lloguer, en funció de les oportunitats que sorgeixin al mercat immobiliari local.