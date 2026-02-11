Un coet dissenyat per estudiants de Tremp, en un concurs europeu
Quatre alumnes de l’institut de Tremp participen en el projecte Aesosat, una iniciativa que consisteix a desenvolupar un coet per a la pròxima edició del concurs CanSat de l’Agència Espacial Europea (ESA).
Amb aquest projecte, que ha suposat una inversió de més de 600 euros en materials, els estudiants volen demostrar que des del Pirineu també es pot impulsar ciència i tecnologia d’alt nivell, combinant creativitat, enginyeria i treball en equip.
La iniciativa pretén a més motivar altres joves de la zona a interessar-se per la ciència i la tecnologia, mostrant que fins i tot des de localitats petites es poden realitzar projectes d’alt nivell.
El coet, de la mida aproximada d’una llauna de refresc, està dissenyat per complir diverses funcions: recollir dades de temperatura i pressió atmosfèrica, transmetre la informació en temps real i descendir a velocitat controlada, assegurant un aterratge segur. Segons els alumnes, el seu coet és “únic” gràcies a innovacions com una antena autodirigida i potes que permeten un descens controlat i protegeixen la càpsula a l’arribar a terra. L’equip està format per Alba Alegret, responsable del disseny del coet; Arnau Sanjurjo, encarregat de la programació; Oriol Boix, que supervisa les telecomunicacions; i Maria Domínguez, responsable del paracaigudes i del control de la velocitat de descens.
Oriol Boix destaca que el sistema de seguiment automàtic mitjançant antena és una “innovació” que no s’havia vist en anteriors edicions del concurs. Alba Alegret ressalta la dificultat de poder desenvolupar un projecte d’aquest tipus des del Pirineu, on l’accés a determinats recursos i coneixements és més limitat.
Gràcies al projecte, els estudiants han pogut aplicar coneixements de manera pràctica i enfrontar-se a reptes reals d’enginyeria.